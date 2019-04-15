Сотрудники НИП помогли заблудившейся в Бельцах школьнице найти маму (ВИДЕО)

Сотрудники НИП помогли заблудившейся в Бельцах школьнице найти маму (ВИДЕО)

Девочка перепутала троллейбус и оказалась на другом конце города, плюс ко всему она изрядно промокла. К счастью, школьницу заметили сотрудники НИП, которые и помогли ей найти маму.

Как сообщает пресс-служба Национального инспектората патрулирования, девочка промокла под дождём и была обеспокоена тем, что потеряла маму. Побеседовав со школьницей, патрульные выяснили, почему она потерялась, и узнали, где работает её мама. Вскоре малышку привели к маме, которая также была взволнована из-за исчезновения дочери.

В связи с этим полицейские призывают родителей рассказывать детям о том, как нужно себя вести в случаях, если они потерялись, а также убедиться, что они знают своё полное имя, номера телефонов родителей и домашний адрес.

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