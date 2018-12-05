Сотрудники НИП поймали водителя, перевозившего мясо без документов и в антисанитарных условиях (ФОТО)

Сотрудники Национального инспектората патрулирования, которые находились на службе и обеспечивали безопасность дорожного движения на пересечении улиц Варлаам и Тигина, остановили автомобиль марки Citroen, перевозивший говяжье мясо.

В ходе проверки автомобиля патрульные обнаружили 9 говяжьих туш, сообщает пресс-служба ведомства. 32-летний водитель признался, что планировал продать мясо на Центральном рынке, хотя у него не было документов о качестве и происхождении продукта. Мужчина был задокументирован. Ему грозит штраф в размере от 3 000 до 4 500 леев.

В связи с приближающимися зимними праздниками сотрудники НИП рекомендуют жителям страны не покупать мясные продукты в неавторизованных местах, которые не находятся под санитарно-ветеринарным контролем, а также у уличных торговцев.