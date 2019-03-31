Сотрудники НИП поймали водителя грузовика, перевозившего более полутонны говядины (ФОТО)

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Сотрудники Национального инспектората патрулирования остановили водителя грузовика, который перевозил говяжье мясо без каких-либо сопроводительных документов.

Как сообщает пресс-служба НИП, во время проверки транспортного средства полицейские обнаружили 800 кг говяжьего мяса. За рулём машины находился 47-летний житель Дрокии. Он не смог предъявить какие-либо документы о происхождении товара. Мужчина сообщил правоохранителям, что мясо должно было быть продано на рынках города.

Товар был изъят. По данному факту был заполнен протокол об административном нарушении. Водителю грозит штраф в размере от 3 000 до 4 500 леев.