Сотрудники НИП поймали водителя грузовика, перевозившего более полутонны говядины (ФОТО)

Сотрудники НИП поймали водителя грузовика, перевозившего более полутонны говядины (ФОТО)

Сотрудники Национального инспектората патрулирования остановили водителя грузовика, который перевозил говяжье мясо без каких-либо сопроводительных документов.

Как сообщает пресс-служба НИП, во время проверки транспортного средства полицейские обнаружили 800 кг говяжьего мяса. За рулём машины находился 47-летний житель Дрокии. Он не смог предъявить какие-либо документы о происхождении товара. Мужчина сообщил правоохранителям, что мясо должно было быть продано на рынках города.

Товар был изъят. По данному факту был заполнен протокол об административном нарушении. Водителю грозит штраф в размере от 3 000 до 4 500 леев.

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