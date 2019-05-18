Сотрудники НИП оштрафовали женщину, которая находилась за рулём автомобиля с грудным ребёнком на руках (ФОТО)

Сотрудники НИП оштрафовали женщину, которая находилась за рулём автомобиля с грудным ребёнком на руках (ФОТО)

Водители, ранее нарушавшие правила дорожного движения, которые могли привести к различным дорожно-транспортным происшествиям, были пойманы и задокументированы благодаря фильтру, организованному на Хынчештском шоссе, вблизи Южного автовокзала.  

Как сообщает пресс-служба Национального инспектората патрулирования, всего за 2 часа было проверено 250 автомобилей. Водителям, которые не нарушали ПДД, пожелали хорошего пути, а в отношении 35 водителей были заполнены протоколы об административных нарушениях. Большинство водителей нарушали скоростной режим и не соблюдали сигналы светофора.

Некоторых водителей предупредили о необходимости пристёгивать ремень безопасности. А одну водительницу оштрафовали, так как она находилась за рулём автомобиля с грудным ребёнком на руках.

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