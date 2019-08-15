Операция «Пешеход»: Сотрудники НИП обучают граждан, как правильно переходить дорогу (ФОТО)

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Операцию «Пешеход» сотрудники Национального инспектората патрулирования проводят на участках дороги, где чаще всего происходят аварии с участием пешеходов. Особое внимание полицейские уделяют информированию граждан о том, как правильно и безопасно переходить проезжую часть.

Как сообщает пресс-служба НИП, в рамках операции родителям объясняют, как важно, чтобы они соблюдали правила при пересечении проезжей части, ведь они подают пример своим детям. Пожилым людям напоминают, что дорогу нельзя переходить там, где хочется, лишь для того, чтобы сократить путь. А детям и подросткам рассказывают, на какой сигнал светофора можно переходить дорогу, и о том, что нельзя перебегать проезжую часть и смотреть в телефон, будучи на дороге.

Стоит отметить, что за первые 7 месяцев в стране произошло 479 аварий с участием пешеходов, в результате которых 51 человек погиб, а 477 – получили травмы. В 220 случаях пешеходы пострадали, когда переходили дорогу по «зебре», а в 259 – во время пересечения дороги в неположенных местах.