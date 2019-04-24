Сотрудники НИП и Службы внутренней безопасности проводят кампанию, направленную на сокращение количества ДТП и борьбу с коррупцией (ФОТО)

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Национальный инспекторат патрулирования совместно со Службой внутренней безопасности и антикоррупции проводят широкомасштабную кампанию по информированию водителей о соблюдении основных правил дорожного движения и о последствиях и способах предотвращения коррупции.

По данным пресс-службы Национального инспектората патрулирования, в ходе кампании полицейские вручают водителям листовки. В них можно найти статистические данные о количестве ДТП в стране, а также 10 «золотых правил», соблюдая которые можно сократить количество аварий.

В то же время сотрудники Службы внутренней безопасности и антикоррупции распространяют информационные листовки с информацией об их деятельности по предупреждению и борьбе с коррупцией. Кроме этого, правоохранители призывают граждан, столкнувшихся с фактами коррупции, сообщать об этом, позвонив на линию по борьбе с коррупцией по номеру 1520.