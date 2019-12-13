Сотрудники НАЦ задержали полицейского за взятку в 1 000 евро

Сотрудники НАЦ задержали полицейского за взятку в 1 000 евро

Задержание сотрудника полиции провели сотрудники НАЦ сегодня в центре столицы. Он вымогал у мужчины 1 000 евро, обещая взамен помочь избежать наказания за правонарушение.

На горячую линию Национального антикоррупционного центра поступила жалоба после того, как несколько дней назад экипаж полиции остановил нетрезвого водителя за проезд на красный свет. После проверки водитель-полицейский сопроводил нарушителя до дома и запросил 1 000 евро, чтобы провинившийся избежал наказания.

По факту пассивной коррупции было инициировано расследование. Сегодня полицейский был задержан в момент получения денег, однако попытался сбежать, из-за чего сотрудникам НАЦ пришлось произвести два предупредительных выстрела.

В настоящее время полицейский задержан на 72 часа. Если его признают виновным, нарушителю грозит до 10 лет тюрьмы.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md