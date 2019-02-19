Сотрудники НАЦ задержали молодого “предпринимателя”, торговавшего правами через социальные сети

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18-летний житель столицы был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного центра по подозрению в торговле влиянием. Он обещал через социальную сеть помощь в получении водительских прав, утверждая, что может повлиять на государственных служащих. На своей странице подозреваемый просил от 400 до 600 евро за документ.

Согласно материалам дела, подозреваемый просил жертв перевести деньги на банковскую карту, после чего исчезал. Для того, чтобы убедить клиентов перевести деньги, молодой человек записывал видео, в котором играл роль нотариуса. В своих видео он предоставлял свои идентификационные данные, регистрировал полученную сумму, указывал, какие услуги предоставляются и т. д.

Таким образом, в январе 2019 года к подозреваемому обратился очередной клиент, который попросил помочь сдать теоретические и практические экзамены. За свои услуги подозреваемый запросил 400 евро.

По просьбе подозреваемого, деньги были переведены на банковскую карту. Сотрудники НАЦ арестовали мужчину при попытке снять деньги. В настоящее время он помещён в изолятор на 72 часа. По данному факту было заведено уголовное дело.