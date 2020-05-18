Сотрудники НАЦ задержали двоих патрульных, которые “погорели” на взятке

Сотрудники НАЦ задержали двоих патрульных, которые “погорели” на взятке

Два сотрудника патрульной службы были задержаны сотрудниками НАЦ по факту пассивной коррупции. Об инциденте на Национальную антикоррупционную линию (0 800 55555) сообщил в воскресенье водитель.

Согласно показаниям мужчины, сотрудники полиции потребовали и получили от него 200 евро, чтобы не составлять протокол о нарушении и не забирать автомобиль на спецпарковку.

По факту пассивной коррупции было возбуждено уголовное дело, подозреваемые были задержаны на 72 часа. В случае обвинительного приговора сотрудникам полиции грозит тюремный срок от 5 до 10 лет, штраф в размере от 6 000 до 8 000 условных единиц с лишением права занимать определённые государственные должности на срок от 7 до 10 лет.

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