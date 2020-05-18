Сотрудники НАЦ задержали двоих патрульных, которые “погорели” на взятке

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Два сотрудника патрульной службы были задержаны сотрудниками НАЦ по факту пассивной коррупции. Об инциденте на Национальную антикоррупционную линию (0 800 55555) сообщил в воскресенье водитель.

Согласно показаниям мужчины, сотрудники полиции потребовали и получили от него 200 евро, чтобы не составлять протокол о нарушении и не забирать автомобиль на спецпарковку.

По факту пассивной коррупции было возбуждено уголовное дело, подозреваемые были задержаны на 72 часа. В случае обвинительного приговора сотрудникам полиции грозит тюремный срок от 5 до 10 лет, штраф в размере от 6 000 до 8 000 условных единиц с лишением права занимать определённые государственные должности на срок от 7 до 10 лет.

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