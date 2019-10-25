Сотрудники НАЦ задержали бельчанина, пообещавшего помочь “купить” права за 3 000 леев

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Житель Бельц был арестован сотрудниками НАЦ и Антикоррупционной прокуратуры за то, что пообещал повлиять на членов экзаменационной комиссии и получить водительские права без сдачи тестов.

По словам заявителя, подозреваемый пообещал помочь в получении водительского удостоверения в обход тестирования. За свои посреднические услуги мужчина запросил 3 100 леев.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был задержан с поличным сотрудниками НАЦ и помещён под стражу на 72 часа. В случае обвинительного приговора ему грозит до 6 лет лишения свободы.