Сотрудники НАЦ задержали бельчанина, пообещавшего помочь “купить” права за 3 000 леев

Сотрудники НАЦ задержали бельчанина, пообещавшего помочь “купить” права за 3 000 леев

Житель Бельц был арестован сотрудниками НАЦ и Антикоррупционной прокуратуры за то, что пообещал повлиять на членов экзаменационной комиссии и получить водительские права без сдачи тестов. 

По словам заявителя, подозреваемый пообещал помочь в получении водительского удостоверения в обход тестирования. За свои посреднические услуги мужчина запросил 3 100 леев.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был задержан с поличным сотрудниками НАЦ и помещён под стражу на 72 часа. В случае обвинительного приговора ему грозит до 6 лет лишения свободы.

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