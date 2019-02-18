Сотрудники НАЦ проводят обыск в автомобиле, припаркованном у магазина на Ботанике (ФОТО)

0

В эти минуты офицеры Национального антикоррупционного центра и сотрудники Антикоррупционной прокуратуры проводят обыск в автомобиле марки Mercedes, припаркованном у одного из магазинов вблизи виадука на Ботанике.

Судя по фотографиям, сделанным очевидцами, правоохранительные органы окружили транспортное средство и обыскивают его. По имеющейся информации, хозяин машины находится там же, пишет protv.md. Причина обыска пока неизвестна.

«Аргументы и факты в Молдове» следят за развитием событий.