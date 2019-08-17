Сотрудники НАЦ провели инструктаж по борьбе с коррупцией среди детей из летних лагерей (ФОТО)

Сотрудники НАЦ провели инструктаж по борьбе с коррупцией среди детей из летних лагерей (ФОТО)

1 250 детей из летних лагерей прошли обучение у сотрудников НАЦ и волонтёров на тему борьбы с коррупцией. Учебные мероприятия прошли в период с 5 по 16 августа в детских лагерях Сорокского, Резинского, Яловенского, Леовского, Каларашского районов, а также в Вадул-луй-Водэ.

Детям рассказали о механизмах предотвращения и последствиях случаев коррупции. Целью кампании является укрепление определённых ценностей среди молодого поколения путём стимулирования нетерпимости к явлению коррупции.

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