Сотрудники НАЦ продолжают посещать детские сады в рамках информационной антикоррупционной кампании

Сотрудники НАЦ продолжают посещать детские сады в рамках информационной антикоррупционной кампании

Национальный антикоррупционный центр продолжает информационную кампанию в дошкольных учреждениях. Сегодня сотрудники НАЦ примут участие во встрече с родителями и учителями в детском саду №7, где они выступят с лекцией на тему нелегальных взносов.

На протяжении всего периода кампании родителей будут призывать не участвовать в незаконном сборе денег, а руководителей дошкольных учреждений – публиковать бюджеты и списки необходимых для сада товаров на 2019 год.

Напомним, что инициатива исходит от Главного управления образования, молодежи и спорта Кишинёвского муниципального совета. До конца января сотрудники НАЦ будут присутствовать на собраниях, организованных в детских садах, где было собрано наибольшее количество жалоб от родителей.

Программа встреч:

  • Детский сад №7 (Центр) – 29 января, 17:00
  • Детский сад №179 (Чеканы) – 30 января, 17:00
  • Детский сад №196 (Рышкановка) – 31 января, 17:00.
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