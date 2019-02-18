Сотрудники НАЦ обработали более полусотни обращений за неделю

Сотрудники НАЦ обработали более полусотни обращений за неделю

За прошедшую неделю Агентство по возврату имущества, добытого преступным путём (ARBI) изъяло финансовые активы на сумму около 2 миллионов леев. Это отражено в еженедельном докладе Национального антикоррупционного центра (НАЦ).

За указанный период было зарегистрировано 920 материалов и выпущено 184 регистра тестирования профессиональной неподкупности. По результатам антикоррупционной экспертизы было выдано 17 заключений. В настоящее время ещё 8 находятся в работе. Аналитическое управление НАЦ провело 12 операционных анализов, ещё 40 находятся в процессе рассмотрения.

В настоящее время 15 человек находятся в пенитенциарных учреждениях и 10 – под домашним арестом. На Национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступило 60 звонков, 8 из которых находятся в компетенции НАЦ.

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