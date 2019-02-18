Сотрудники НАЦ обработали более полусотни обращений за неделю

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За прошедшую неделю Агентство по возврату имущества, добытого преступным путём (ARBI) изъяло финансовые активы на сумму около 2 миллионов леев. Это отражено в еженедельном докладе Национального антикоррупционного центра (НАЦ).

За указанный период было зарегистрировано 920 материалов и выпущено 184 регистра тестирования профессиональной неподкупности. По результатам антикоррупционной экспертизы было выдано 17 заключений. В настоящее время ещё 8 находятся в работе. Аналитическое управление НАЦ провело 12 операционных анализов, ещё 40 находятся в процессе рассмотрения.

В настоящее время 15 человек находятся в пенитенциарных учреждениях и 10 – под домашним арестом. На Национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступило 60 звонков, 8 из которых находятся в компетенции НАЦ.