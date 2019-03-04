Сотрудники НАЦ изъяли активы на общую сумму 3 500 000 леев

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За прошедшую неделю Агентство по возврату имущества, добытого преступным путём (ARBI) изъяло финансовые активы на сумму 3 500 000 леев. Это отражено в еженедельном докладе Национального антикоррупционного центра (НАЦ).

За указанный период было зарегистрировано 980 материалов и выпущен 71 регистр тестирования профессиональной неподкупности. Аналитическое управление НАЦ провело 6 операционных анализов. В настоящее время ещё 46 анализов находятся в работе.

В настоящее время 25 человек находятся в пенитенциарных учреждениях и 9 – под домашним арестом. На Национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступило 48 звонков, 4 из которых находятся в компетенции НАЦ.