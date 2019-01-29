Сотрудники НАЦ арестовали имущество на 500 000 леев

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За прошедшую неделю Агентство по возврату имущества, добытого преступным путем (ARBI) изъяло финансовые активы на сумму около полумиллиона леев. Это отражено в еженедельном докладе Национального антикоррупционного центра (НАЦ).

За указанный период было зарегистрировано 1 120 материалов и выпущено 112 регистров тестирования профессиональной неподкупности. 293 гражданина получили консультации у сотрудников НАЦ.

В настоящее время 12 человек находятся в пенитенциарных учреждениях и столько же – под домашним арестом. На Национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступило 67 звонков, 4 из которых находятся в компетенции НАЦ.