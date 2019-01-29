Сотрудники НАЦ арестовали имущество на 500 000 леев

Сотрудники НАЦ арестовали имущество на 500 000 леев

За прошедшую неделю Агентство по возврату имущества, добытого преступным путем (ARBI) изъяло финансовые активы на сумму около полумиллиона леев. Это отражено в еженедельном докладе Национального антикоррупционного центра (НАЦ).

За указанный период было зарегистрировано 1 120 материалов и выпущено 112 регистров тестирования профессиональной неподкупности. 293 гражданина получили консультации у сотрудников НАЦ.

В настоящее время 12 человек находятся в пенитенциарных учреждениях и столько же – под домашним арестом. На Национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступило 67 звонков, 4 из которых находятся в компетенции НАЦ.

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