Сотрудники НАЦ арестовали ещё одного сообщника по делу незаконного отчуждения земельных участков в Трушень

Сотрудники Национального антикоррупционного центра задержали ещё одного фигуранта мошеннической схемы по незаконному отчуждению земельных участков коммуны Трушень.

Дело о незаконном отчуждении земельных участков пополнилось ещё одним подозреваемым. Им оказался бывший кадастровый инженер и нынешний руководитель кадастровой компании, пишет realitatea.md. Чиновника арестовали на 72 часа по обвинению в злоупотреблении властью и служебным положением.

Напомним, что вчера после обысков, проводимых в коммуне Трушень были задержаны примар и руководитель садового товарищества коммуны Трушень. Они подозреваются в организации схемы незаконного отчуждения земельных участков.

По данным НАЦ, группа людей, включая нынешнего мэра коммуны Трушень и руководителя местного садового товарищества, организовали отчуждение земельных участков с последующей их продажей третьим лицам. Согласно материалам дела, члены группировки определяли желающих завладеть земельным участком, после чего за определённую сумму денег (превышающую 10 000 евро за один участок), через фальсификацию документов отдавали покупателям во владение земли. Чтобы придать сделке юридический оттенок, подозреваемые подделывали сертификаты на право владения землёй, указывая фиктивный регистрационный номер. Как правило, покупатели участков получали право на владение с регистрационным номером 90-ых годов, когда было создано садовое товарищество, поэтому они могли считаться членами садового товарищества с правом полного владения участками. Это происходило, несмотря на то, что сделки, де-факто, проводились в период после 2000-ых годов.