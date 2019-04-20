Сотрудники НАБПП предупредили граждан об опасности покупки свежей рыбы «с рук» (ФОТО)

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В преддверии праздников инспекторы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов проведут ряд мероприятий, связанных с проверкой качества продаваемой продукции. Сотрудники Агентства и территориальных подразделений отберут образцы живой рыбы и отправят на исследования для проверки качества и соответствия нормам.

Чтобы избежать покупки некачественной продукции, НАБПП рекомендует потребителям соблюдать определённые меры предосторожности:

Прежде всего, следует обращать внимание на условия, в которых содержится живая рыба. Рыба должна быть чистой, с равномерным слоем чешуи, естественного цвета, без видимых надрезов, повреждений и т. д.

Потребитель имеет право попросить продавца предоставить подтверждающие документы: сертификаты, подтверждающие качество товара, ветеринарные сертификаты и другие необходимые документы.

Потребителям также рекомендуется покупать живую рыбу только в специализированных точках продажи при наличии ветеринарных сертификатов. Граждан убедительно просят не покупать рыбу” с рук”, так как это может спровоцировать возникновение пищевых отравлений.