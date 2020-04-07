Сотрудники НАБПП пожертвовали более 300 тысяч леев на борьбу с COVID-19

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Сотрудники Национального агентства по безопасности пищевых продуктов пожертвовали свою дневную зарплату на борьбу с коронавирусной инфекцией нового типа. Материальная помощь в размере 344 567 леев была перечислена в специальный фонд.

– Только вместе мы сможем преодолеть все трудности. Своей ответственностью мы сможем помочь врачам и всем, кто находится на передовой борьбы с COVID-19, – говорится в сообщении НАБПП.

Напомним, что вчера сотрудники Таможенной службы также решили присоединиться ко всем, кто уже внёс свой вклад в борьбу с COVID-19 путём пожертвований. Так, таможенники перечислили свою дневную зарплату на противодействие распространению коронавируса.

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