Сотрудники НАБПП “нагрянули” с проверкой в бары и кафе на КПП Леушень (ФОТО)

В результате плановых проверок в общепитах и магазинах в зоне контрольно-пропускного пункта Леушень был выявлен ряд нарушений.

Как сообщает пресс-служба НАБПП, в результате этих действий сотрудники управления безопасности пищевых продуктов района Хынчешть выявили следующие несоответствия:

– при приготовлении блюд использовались продукты без документов о происхождении;

– на готовых продуктах не отмечена дата изготовления и срок годности;

– отсутствие технологических листов для ассортимента блюд;

– отсутствие журнал учёта приготовленных блюд;

– журнал управления пищевых продуктов с истёкшим сроком.

В результате этого, инспекторы изъяли и уничтожили все непригодные к употреблению продукты. А в адрес владельцев магазинов и общепитов были составлены протоколы об административном нарушении.