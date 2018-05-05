Сотрудники НАБПП “нагрянули” с проверкой в бары и кафе на КПП Леушень (ФОТО)

В результате плановых проверок в общепитах и магазинах в зоне контрольно-пропускного пункта Леушень был выявлен ряд нарушений.
Как сообщает пресс-служба НАБПП, в результате этих действий сотрудники управления безопасности пищевых продуктов района Хынчешть выявили следующие несоответствия:
– при приготовлении блюд использовались продукты без документов о происхождении;
– на готовых продуктах не отмечена дата изготовления и срок годности;
– отсутствие технологических листов для ассортимента блюд;
– отсутствие журнал учёта приготовленных блюд;
– журнал управления пищевых продуктов с истёкшим сроком.
В результате этого, инспекторы изъяли и уничтожили все непригодные к употреблению продукты. А в адрес владельцев магазинов и общепитов были составлены протоколы об административном нарушении.