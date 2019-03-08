Сотрудники МВД Приднестровья необычным образом поздравили женщин с 8 Марта (ВИДЕО)

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Спасатели, пожарные, сотрудники ГАИ и ДПС сняли необычный видеоролик в преддверии Международного женского дня и поздравили таким образом представительниц прекрасного пола.

Сотрудники МВД инсценировали проведение операции при чрезвычайной ситуации. Спецмашины с включёнными проблесковыми маячками и под гул сирен на высокой скорости, якобы, мчатся на вызов.

– Срочно окажите помощь! – говорит один сотрудник ГАИ. – Принял, выдвигаюсь, – отвечает другой. – Всем экипажам. Выдвигаемся в пункт А, – передал сообщение сотрудник ДПС.

Но в пункте А ждёт необычный сюрприз. Машины ДПС и ГАИ, а также одна пожарная машина выстроились в форме цифры 8, а сотрудники МВД – в слово «марта». Так представители «сильного пола» поздравили представительниц «прекрасного пола» с Международным женским днём.