Сотрудники МВД помогли жителям карантинных населенных пунктов продуктами питания (ВИДЕО)

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Министерство внутренних дел Молдовы вместе с партнерами по борьбе с коронавирусом поддерживает социально уязвимые семьи и пожилых людей, живущих в населенных пунктах, находящихся на карантине. В свой профессиональный праздник спасатели при помощи карабинеров организовали перевозку 400 продуктовых пакетов для жителей Сорок, Штефан-Водэ, Карахасань и Бэлчана.

Глава МВД поблагодарил своих подчиненных за внесенный вклад и отметил, что гражданам и впредь нужна поддержка министерства и не только.

Стоит отметить, что с завтрашнего дня участковые доставят пакеты на дом нуждающимся гражданам.

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