Сотрудники муниципальных служб, проводящие дезинфекцию улиц, ежедневно получают молоко

0

725 работников муниципальных предприятий, которые проводят уборку и дезинфекцию на улицах столицы, ежедневно получают по 0,5 л молока. Об этом написал в соцсети генпримар Ион Чебан.

Данная мера будет проводиться в течение всего периода чрезвычайного положения.

– Ассоциация производителей молока пришла с подобным предложением в примарию, за что мы очень благодарны! Мы также благодарим всех сотрудников, которые, несмотря на риск, выходят на работу и принимают все меры для сокращения числа заболевших коронавирусом. В течение дня они проделывают огромную работу, способствуя поддержанию чистоты в городе, – написал на своей странице Чебан.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.