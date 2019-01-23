Сотрудники “Moldpresa”: Из-за решения администрации Кишинева эвакуировать киоски мы остаемся без работы

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Члены Федерации профсоюзов связи “Moldpresa” категорически не согласны с решением местных публичных властей Кишинева эвакуировать из города киоски данной организации, поскольку вследствие этого продавцы теряют рабочие места и, как следствие, доход. Сотрудники “Moldpresa” рассчитывают на конструктивный диалог ввиду решения этой проблемы.

Об этом они заявили в ходе состоявшейся сегодня пресс-конференции. В частности, член Исполнительного бюро федерации Светлана Башкир подчеркнула, что “Moldpresa” обеспечивает рабочими местами более 800 человек. Башкир считает, что местная администрация должна понимать, что эти люди – дистрибьюторы печати, и их не следует ставить в один ряд с другими экономическими агентами. Вице-председатель федерации Елизавета Юрку, в свою очередь, подчеркнула, что большинству сотрудников организации – более 50 лет, а это значит, что найти новое рабочее место им будет очень сложно.

Решение властей оставляет без работы не только непосредственно продавцов киосков, но и работников типографий. Как отметил представитель одной из них, Валериу Унтилэ, падают тиражи газет, становится меньше рабочих мест, в связи с чем страдают семьи сотрудников. Возмущены и работники редакций изданий, а также многие другие граждане, чей доход упадет в связи с распоряжением примэрии, пишет ipn.md.

Представители “Moldpresa” рассказали, что во вторник, 22 января, им удалось добиться встречи с представителями местной публичной власти в результате устроенного ими пикета у стен примэрии, однако услышать вразумительный ответ на счет сложившейся ситуации они не смогли. Примэрия решила, что в последующие дни Управление торговли муниципия, а также претуры секторов города начнут диалог по этому поводу, а до тех пор снос киосков будет временно приостановлен. Однако диалог не означает решение проблемы. Члены федерации хотят, чтобы Регламент об осуществлении торговли в муниципии Кишинев был изменен таким образом, чтобы торговля периодической печатью была отделена от других типов торговли, пишет источник.

Стоит отметить, что до сих пор были эвакуированы 24 киоска “Moldpresa”. В историческом центре Кишинева таковых осталось всего 6.