Сотрудники МИДЕИ пожертвовали дневную зарплату на борьбу с COVID-19

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Сотрудники Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) и дипломатических миссий РМ решили поддержать систему здравоохранения страны в борьбе с пандемией и пожертвовали для этого свою зарплату за один рабочий день.

Как сообщили в пресс-службе МИДЕИ, пишет moldpres.md, сумма в 145 900,76 леев была переведена на специальный банковский счёт, открытый Министерством финансов для поддержки мер по борьбе с COVID-19.

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