Сотрудники коммунальных служб после ремонта водопровода на улице Албишоара засыпали яму землёй (ФОТО)

Сотрудники коммунальных служб после ремонта водопровода на улице Албишоара засыпали яму землёй (ФОТО)

Сотрудники коммунальных служб решили засыпать землёй яму, вырытую ими на обочине проезжей части. Яма образовалась в результате ремонта водопровода, проводимого на алее вблизи улицы Албишоара.

Об этом инциденте написал в соцсетях житель столицы. Он рассказал, что сотрудники муниципальных служб после ремонтных работ засыпали вырытую яму землёй, в результате чего там образовалась грязь, передаёт tv8.md.

– В среду, 28 августа, на аллее по улице Албишоара работники провели работы по ремонту водопровода. Прорыв трубы, которую ремонтировали, произошёл под слоем асфальта, однако после устранения проблемы яму засыпали землёй. В результате этого на участке образовалось много грязи, теперь там невозможно гулять с детьми, – рассказал житель столицы.

Представители «Apă-Canal» пока не прокомментировали ситуацию.

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