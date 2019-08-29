Сотрудники коммунальных служб после ремонта водопровода на улице Албишоара засыпали яму землёй (ФОТО)

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Сотрудники коммунальных служб решили засыпать землёй яму, вырытую ими на обочине проезжей части. Яма образовалась в результате ремонта водопровода, проводимого на алее вблизи улицы Албишоара.

Об этом инциденте написал в соцсетях житель столицы. Он рассказал, что сотрудники муниципальных служб после ремонтных работ засыпали вырытую яму землёй, в результате чего там образовалась грязь, передаёт tv8.md.

– В среду, 28 августа, на аллее по улице Албишоара работники провели работы по ремонту водопровода. Прорыв трубы, которую ремонтировали, произошёл под слоем асфальта, однако после устранения проблемы яму засыпали землёй. В результате этого на участке образовалось много грязи, теперь там невозможно гулять с детьми, – рассказал житель столицы.

Представители «Apă-Canal» пока не прокомментировали ситуацию.