Сотрудники ГИЧС спасли женщину, которая грозилась сброситься с 9 этажа (ВИДЕО)

Сотрудники ГИЧС спасли женщину, которая грозилась сброситься с 9 этажа (ВИДЕО)

Во второй половине дня 20 февраля сотрудникам ГИЧС удалось спасти женщину, которая намеревалась сброситься с 9-го этажа жилого дома на улице Измаил, 88. На место происшествия прибыли две команды пожарных.

Спасатели проникли в здание и затащили внутрь комнаты 33-летнюю женщину, которая держалась за кондиционер на внешней стене дома. На место происшествия также был доставлен надувной матрас на случай, если женщина решится прыгнуть.

На данный момент со спасённой работают психологи. Обстоятельства произошедшего расследуются полицией.

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