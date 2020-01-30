Сотрудники ГИЧС спасли провалившегося под лёд ребёнка

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Сегодня днём сотрудники ГИЧС спасли 12-летнего ребёнка от утопления. Инцидент произошёл на Ботанике.

К спасателям обратился мальчик, сообщивший, что его приятель вышел на лёд и начал тонуть. На место происшествия выехали две бригады спасателей, которым удалось вытащить несовершеннолетнего из воды. Сотрудники ГИЧС оказали ребёнку первую медицинскую помощь, после чего пострадавшего доставили в Институт матери и ребёнка.

В свете случившегося граждан настоятельно призывают не допускать несовершеннолетних к водоемам без наблюдения взрослых.