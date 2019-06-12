Сотрудники ГИЧС спасли от наводнения сотни домов и сельскохозяйственных земель

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По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) в результате работ по укреплению защитных дамб, разрушенных в результате неблагоприятных погодных условиях в период с мая по июнь, было спасено от наводнения более 450 домов в Унгенском и Штефан-Водском районах.

Как сообщает пресс-служба ведомства, первые работы по укреплению защитных дамб проводились в период с 24 по 29 мая в селе Крокмаз. В них были задействованы 417 человек и 106 единиц техники. В результате работ, проведённых спасателями, карабинерами, солдатами и местными властями, были укреплены защитные дамбы в четырёх населённых пунктах, а высоту дамбы в Крокмаз увеличили на 1 метр на расстоянии 3 км. Для работ в этом регионе было использовано 31 000 мешков с песком и глиной. Благодаря вмешательству было спасено более 120 жилых домов и более 400 га сельскохозяйственных земель.

Ещё 330 домов были спасены от наводнения в период с 30 по 31 мая после того, как высота дамбы одного озера была увеличена на расстоянии 200 метров. Работы по укреплению ещё одной плотины проводились с 9 по 10 июня в селе Вишнёвка Кантемирского района, а также в селе Урсоая Каушанского района. Там благодаря вмешательству спасателей было спасено 170 га сельскохозяйственных земель.