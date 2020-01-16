Сотрудники ГИЧС рассказали жителям юга о правилах пожарной безопасности (ФОТО, ВИДЕО)

Сотрудники ГИЧС рассказали жителям юга о правилах пожарной безопасности (ФОТО, ВИДЕО)

Вчера сотрудники ГИЧС посетили с информационной кампанией 81 населённый пункт на юге страны. Специалисты обучили граждан правилам пожарной безопасности в районах Тараклия, Басарабяска, Кагул, а также в Гагаузии.

Более 90 пожарных и сотрудников полиции приняли участие в профилактических мероприятиях. Они посетили и обучили правилам противопожарной защиты многодетные семьи, пожилых людей, а также инвалидов. В то же время специалисты рассказали гражданам о рисках отравления угарным газом при работе неисправных печей и отопительных систем, а также об опасности использования легковоспламеняющихся веществ.

С начала 2020 года противопожарная кампания, организованная ГИЧС, уже прошла в районах Чимишлия, Леова, Хынчешты, Унгены, Страшены, Новые Анены, Каушаны, Калараш и Яловены.

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