Сотрудники ГИЧС провели урок безопасности для детей в Единцах

Сотрудники ГИЧС провели урок безопасности для детей в Единцах

Сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям Единец провели урок безопасности для детей дошкольного возраста. Мероприятие состоялось в детском саду №3.

Как сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, спасатели и пожарные рассказали малышам, а также преподавательскому составу о правилах предотвращения чрезвычайных ситуаций и правилах поведения при возникновении пожара. Кроме этого, малышам показали технику и оборудования, которые они используют при тушении огня.

В знак благодарности дети организовали мини-концерт для пожарных. Они читали стихи, танцевали, а также подарили пожарным рисунки, в которых отражена их повседневная работа. По окончании мероприятия сотрудники ГИЧС вручили грамоты преподавателям и угостили малышей сладостями.

Стоит отметить, что сотрудники ГИЧС систематически проводят подобные уроки в образовательных учреждениях всей страны.

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