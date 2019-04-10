Сотрудники ГИЧС провели “урок безопасности” для 100 детей из Кишинёва (ВИДЕО)

0

Сотрудники ГИЧС провели учебные занятия для детей по основам безопасности жизнедеятельности. Мероприятие провели в столичном детском саду №13. Специалисты обучили более 100 детей правилам безопасности и надлежащему поведению в случае пожара или землетрясения.

В то же время пожарные показали детям обучающее видео на тему экстремальных и опасных ситуаций. Спасатели рассказали о рисках, связанных с играми с огнём. Кроме того, дети ознакомились с оборудованием, которое пожарные применяют в своей работе.

Далее спасатели с детьми вышли во двор, чтобы наглядно показать, как правильно использовать первичные средства пожаротушения. Подобные уроки систематически проводятся ГИЧС в учебных заведениях страны с целью повышения безопасности и предотвращения рисков среди несовершеннолетних.