Сотрудники ГИЧС провели “урок безопасности” для 100 детей из Кишинёва (ВИДЕО)

Сотрудники ГИЧС провели “урок безопасности” для 100 детей из Кишинёва (ВИДЕО)

Сотрудники ГИЧС провели учебные занятия для детей по основам безопасности жизнедеятельности. Мероприятие провели в столичном детском саду №13. Специалисты обучили более 100 детей правилам безопасности и надлежащему поведению в случае пожара или землетрясения.

В то же время пожарные показали детям обучающее видео на тему экстремальных и опасных ситуаций. Спасатели рассказали о рисках, связанных с играми с огнём. Кроме того, дети ознакомились с оборудованием, которое пожарные применяют в своей работе.

Далее спасатели с детьми вышли во двор, чтобы наглядно показать, как правильно использовать первичные средства пожаротушения. Подобные уроки систематически проводятся ГИЧС в учебных заведениях страны с целью повышения безопасности и предотвращения рисков среди несовершеннолетних.

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