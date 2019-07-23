Сотрудники ГИЧС провели учения в детском лагере в Бельцах (ФОТО)

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22 июля сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям провели занятия для детей по основам безопасности жизнедеятельности. Мероприятие прошло в детском оздоровительном лагере в селе Садовое в Бельцах.

Спасатели проинструктировали 120 детей и сотрудников лагеря на тему правил безопасности и надлежащего поведения в случае пожаров. Детям была продемонстрирована техника, которую используют пожарные в чрезвычайных ситуациях.

Специалисты ГИЧС также сымитировали тушение пожара и рассказали о правилах поведения на водоёмах. В свою очередь, работники SMURD продемонстрировали основные методы оказания первой помощи в случае утопления.

Подобные учения систематически проводятся в образовательных учреждениях, а также в лагерях отдыха. Цель мероприятий – обеспечение безопасности и предотвращение рисков среди несовершеннолетних.