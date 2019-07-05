Сотрудники ГИЧС провели учения на топливной базе (ВИДЕО)

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4 июля сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям провели комплексные учения на базе нефтепродуктов, расположенной в Кишинёве. Согласно сценарию, произошло возгорание на складе с топливом.

Сотрудники станции пытались потушить огонь при помощи огнетушителей, однако пламя распространилось и охватило территорию склада. Работников предприятия пришлось эвакуировать. Прибывшие пожарные смогли в кратчайшие сроки локализовать возгорание, что позволило избежать более крупного пожара.

Подобные учения регулярно организуются с целью проверки степени подготовки руководства учреждений и экономических агентов. Сотрудники ГИЧС оценивают состояние их подготовки в случаях ЧП.