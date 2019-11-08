Сотрудники ГИЧС провели на севере страны учения по тушению пожаров (ФОТО)

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7 ноября более 200 спасателей и пожарных на севере страны были подняты по тревоге. Подразделения ГИЧС из Бельц, районов Сынжерей, Рышканы, Фалешты и Глодяны проводили учения на территории Республиканского учебного центра в Бельцах.

Пожарные упражнялись в ликвидации пожаров в жилых помещениях. Им также пришлось “тушить горящий автобус” и “эвакуировать жертв ЧП”. В ходе мероприятий были проверены технические возможности транспортных средств и работоспособность оборудования, используемого для разблокировки.

Руководство ГИЧС отметило важность проведения подобных учений, необходимых для проверки навыков правильного реагирования сотрудников в чрезвычайных ситуациях.