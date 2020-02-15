Сотрудники ГИЧС провели лекцию по безопасности для студентов из Хынчешт (ФОТО)

0

22 учащихся строительного колледжа в Хынчештах прошли обучение основам безопасности жизнедеятельности. Мероприятие проводилось сотрудниками ГИЧС в здании хынчештского подразделения пожарно-спасательной службы.

Спасатели рассказали о правилах пожарной безопасности, мерах по предотвращению пожаров, а также о правильном поведении при землетрясениях, наводнениях, снегопадах и оползнях. Студенты посетили здание пожарной службы и осмотрели спецтехнику и оборудование.

По данным ГИЧС, подобные мероприятия проводятся в течение года во всех районах страны для предотвращения рисков среди молодёжи.