Сотрудники ГИЧС провели лекцию по безопасности для студентов из Хынчешт (ФОТО)

Сотрудники ГИЧС провели лекцию по безопасности для студентов из Хынчешт (ФОТО)

22 учащихся строительного колледжа в Хынчештах прошли обучение основам безопасности жизнедеятельности. Мероприятие проводилось сотрудниками ГИЧС в здании хынчештского подразделения пожарно-спасательной службы.

Спасатели рассказали о правилах пожарной безопасности, мерах по предотвращению пожаров, а также о правильном поведении при землетрясениях, наводнениях, снегопадах и оползнях. Студенты посетили здание пожарной службы и осмотрели спецтехнику и оборудование.

По данным ГИЧС, подобные мероприятия проводятся в течение года во всех районах страны для предотвращения рисков среди молодёжи.

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