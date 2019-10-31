Сотрудники ГИЧС провели для школьников урок безопасности (ФОТО, ВИДЕО)

Сотрудники ГИЧС провели для школьников урок безопасности (ФОТО, ВИДЕО)

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям провёл уроки по обучению детей основам безопасности и правильному поведению в случае землетрясений и пожаров. Обучение проходило в городском Театральном лицее.

Специалисты ГИЧС обучили более 150 детей правилам безопасности в случае землетрясения, а также провели практические занятия, на которых показали ученикам, как правильно реагировать и вести себя в таких ситуациях. Особое внимание было уделено правилам поведения при пожарах. Детям показали, как правильно проводить реанимационные мероприятия и оказывать первую помощь. Кроме того, учащимся продемонстрировали оборудование пожарных.

Подобные тренинги систематически проводятся ГИЧС в учебных заведениях страны с целью обеспечения безопасности и предотвращения рисков среди несовершеннолетних.

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