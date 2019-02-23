Сотрудники ГИЧС прошли тренинг по способам спасения людей с высоты (ФОТО)

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11 сотрудников ГИЧС из поисково-спасательного подразделения №2 муниципалитета Бельцы недавно завершили учебный курс по способам спасения с высоты.

Тренинги проводились на крыше высотного здания. Для спуска импровизированных жертв спасатели использовали спасательные верёвки. Спасатели сдали экзамен после прохождения 2-недельной теоретической и практической подготовки, проведённой 4 инструкторами. Задачей сотрудников ГИЧС было безопасно спустить жертв с высоты на землю.

После сдачи экзамена спасатели получили выпускные сертификаты, которые позволяют им практиковать спасение с высоты людей в форс-мажорных ситуациях. Подобные обучения проводятся два раза в год и дают сотрудникам возможность освоить новые навыки.

Напомним, что 20 февраля сотрудникам ГИЧС удалось спасти женщину, которая намеревалась сброситься с 9-го этажа жилого дома.