Сотрудники ГИЧС продолжают проводить кампанию по предотвращению случаев утопления (ФОТО, ВИДЕО)

Сотрудники ГИЧС продолжают проводить кампанию по предотвращению случаев утопления (ФОТО, ВИДЕО)

Вчера, 4 июля, сотрудники Инспектората по чрезвычайным ситуациям провели уроки на пляжах муниципия Сороки. Мероприятия проводились совместно с работниками водной спасательной станции в Сороках.

Согласно сценарию, человек, отдыхающий на пляже, вошёл в воду, после чего начал тонуть. Сотрудники спасательной станции пришли к нему на помощь и вытащили на сушу, а врачи провели реанимационные мероприятия. Кроме этого, в рамках операции сотрудники ГИЧС распространили отдыхающим информационные листовки, а также рассказали о правилах поведения на воде, о рисках их несоблюдения и показали, как оказывать первую помощь утопающему.

ГИЧС призывает соблюдать основы безопасности, не заходить в воду после употребления спиртных напитков и внимательно следить за детьми. Кроме этого, специалисты рекомендуют жителям страны не отдыхать в местах, не предназначенных для купания.

По данным ГИЧС, с начала текущего года 45 человек, включая 5 несовершеннолетних, утонули в водоёмах страны.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md