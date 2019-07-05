Сотрудники ГИЧС продолжают проводить кампанию по предотвращению случаев утопления (ФОТО, ВИДЕО)

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Вчера, 4 июля, сотрудники Инспектората по чрезвычайным ситуациям провели уроки на пляжах муниципия Сороки. Мероприятия проводились совместно с работниками водной спасательной станции в Сороках.

Согласно сценарию, человек, отдыхающий на пляже, вошёл в воду, после чего начал тонуть. Сотрудники спасательной станции пришли к нему на помощь и вытащили на сушу, а врачи провели реанимационные мероприятия. Кроме этого, в рамках операции сотрудники ГИЧС распространили отдыхающим информационные листовки, а также рассказали о правилах поведения на воде, о рисках их несоблюдения и показали, как оказывать первую помощь утопающему.

ГИЧС призывает соблюдать основы безопасности, не заходить в воду после употребления спиртных напитков и внимательно следить за детьми. Кроме этого, специалисты рекомендуют жителям страны не отдыхать в местах, не предназначенных для купания.

По данным ГИЧС, с начала текущего года 45 человек, включая 5 несовершеннолетних, утонули в водоёмах страны.