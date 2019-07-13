Сотрудники ГИЧС продолжают кампанию по предотвращению случаев утопления (ФОТО)

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В Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям продолжаются мероприятия по предотвращению утопления, проводимые в районах страны. Так, последние учения проходили на водохранилищах в Оргеевском, Каушанском, Штефан-Водском, Кагульском и Дрокиевском районах.

Спасатели раздавали информационные листовки и рассказывали отдыхающим на пляже гражданам о существующих рисках, а также о способах оказания первой помощи утопающим. Соответствующую информацию получили 340 отдыхающих на муниципальных пляжах в районах Оргеев и Кагул. Обучение прошли более 100 детей, посещающих школу водных видов спорта в Дрокии, а также отдыхающие в детских оздоровительных лагерях Оргеевского и Дрокиевского районов.

В то же время, жителям районов Каушаны и Штефан-Водэ рассказали, как правильно реагировать в случае возникновения рискованных ситуаций, связанных с пребыванием у воды. Спасатели побывали на 56 водных бассейнах в этих районах. Важную информацию прослушали более 400 человек, среди которых – 151 несовершеннолетний.