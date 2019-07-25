Сотрудники ГИЧС “потушили” импровизированный пожар в больнице Бельц (ФОТО)

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Сотрудники ГИЧС провели тактические учения в Бельцах, в городской детской больнице. Согласно сценарию, в учреждении произошёл пожар.

Пламя “охватило” несколько комнат на верхних этажах. Пожарные оперативно эвакуировали пациентов, а также сотрудников больницы, которые могли отравиться продуктами горения. Спасатели использовали спецтехнику для эвакуации детей с верхних этажей, заполненных густым дымом.

В результате слаженных действий спасателей один человек был спасён из “огня” и передан в руки врачей. Пожар был “ликвидирован” в кратчайшие сроки. На месте происшествия были задействованы 32 спасателя и 6 единиц спецтехники.

Подобные учения систематически проводятся ГИЧС во всех районах страны.