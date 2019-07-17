Сотрудники ГИЧС получили два новых спецавтомобиля (ФОТО, ВИДЕО)

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Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям получил в распоряжение два новых спецавтомобиля. Техника будет использоваться для спасения человеческих жизней и оказания помощи в чрезвычайных ситуациях.

Как сообщает moldpres.md, спецтехника была передана из ведения Генерального инспектората карабинеров. Автомобили будут использованы для предотвращения и ликвидации ситуаций риска.

К примеру, их можно будет использовать для разблокирования трасс в случае непогоды, для буксировки транспортных средств, оказавшихся в затруднительном положении, а также при пожарах. Они будут распределены между подразделениями ГИЧС из Каушан и Сорок.