Сотрудники ГИЧС получили два новых спецавтомобиля (ФОТО, ВИДЕО)

Сотрудники ГИЧС получили два новых спецавтомобиля (ФОТО, ВИДЕО)

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям получил в распоряжение два новых спецавтомобиля. Техника будет использоваться для спасения человеческих жизней и оказания помощи в чрезвычайных ситуациях.

Как сообщает moldpres.md, спецтехника была передана из ведения Генерального инспектората карабинеров. Автомобили будут использованы для предотвращения и ликвидации ситуаций риска.

К примеру, их можно будет использовать для разблокирования трасс в случае непогоды, для буксировки транспортных средств, оказавшихся в затруднительном положении, а также при пожарах. Они будут распределены между подразделениями ГИЧС из Каушан и Сорок.

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