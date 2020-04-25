Сотрудники ГИЧС находятся на посту в карантинных зонах Вулканештского района (ФОТО)

Сотрудники ГИЧС находятся на посту в карантинных зонах Вулканештского района (ФОТО)

С сегодняшнего дня в населённых пунктах Етулия и Чишмикиой Вулканештского района был введён карантинный режим. В данной связи для обеспечения безопасности граждан были установлены 5 стационарных постов.

В профилактических мероприятиях, наряду с полицейскими и военными, участвуют 14 спасателей. Въезд в населённые пункты разрешён только аварийным службам и работникам коммунальных служб.

Мобильные бригады ГИЧС патрулируют улицы сёл и информируют население о мерах профилактики COVID-19. Подобные меры проводятся и в других населённых пунктах, где введён режим карантина.

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