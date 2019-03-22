Сотрудники ГАИ Приднестровья выявили два случая подделки документов на авто

Сотрудники ГАИ Приднестровья выявили два случая подделки документов на авто

21 марта сотрудники ГАИ остановили автомобиль марки “ВАЗ 21063” на центральной площади г. Григориополь. При проверке документов 32-летнего водителя вызвала сомнения подлинность доверенности.

В ходе разбирательства было установлено, что изначально мужчина управлял транспортным средством по подписанной владельцем доверенности. Однако обнаружив, что в ней не указаны все необходимые данные, автолюбитель решил переделать документ самостоятельно, пишет mvdpmr.org.

В подписи договора аренды автомобиля также усомнились госавтоинспекторы г. Дубоссары. Они остановили автомобиль Renault, за рулём которого находился 50-летний горожанин, не являющийся хозяином авто. Законный владелец иномарки пояснил, что договор не подписывал. В ходе разбирательства сотрудникам милиции предстоит выяснить, кто и зачем подделал документ.

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