Сотрудники ГАИ Приднестровья выявили два случая подделки документов на авто

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21 марта сотрудники ГАИ остановили автомобиль марки “ВАЗ 21063” на центральной площади г. Григориополь. При проверке документов 32-летнего водителя вызвала сомнения подлинность доверенности.

В ходе разбирательства было установлено, что изначально мужчина управлял транспортным средством по подписанной владельцем доверенности. Однако обнаружив, что в ней не указаны все необходимые данные, автолюбитель решил переделать документ самостоятельно, пишет mvdpmr.org.

В подписи договора аренды автомобиля также усомнились госавтоинспекторы г. Дубоссары. Они остановили автомобиль Renault, за рулём которого находился 50-летний горожанин, не являющийся хозяином авто. Законный владелец иномарки пояснил, что договор не подписывал. В ходе разбирательства сотрудникам милиции предстоит выяснить, кто и зачем подделал документ.