Сотрудники дорожной полиции проверили столичный троллейбусный парк (ВИДЕО)

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Сотрудники Отдела по надзору за автомобильным транспортом и дорожным движением Управления полиции Кишинёва провели проверки в троллейбусном парке №1 в столичном секторе Буюканы с целью оценки технического состояния транспортных единиц.

Полицейские проверили 40 единиц транспорта. В результате было обнаружено множество нарушений, таких как технические дефекты тормозной системы или рулевого механизма, дефекты осветительных или сигнальных устройств и т. д.

Таким образом, с учетом выявленных сотрудниками правоохранительных органов нарушений, было составлено 4 протокола с наложением штрафов от 600 до 900 леев и 3 штрафных пунктов за допуск к обращению транспортных средств, техническое состояние которых не соответствует нормам. 4 транспортным средствам было запрещено выходить на маршрут по техническим причинам.