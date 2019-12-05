Сотрудники Бригады полиции специального назначения «Fulger» получили дипломы парламента

Сотрудники Бригады полиции специального назначения «Fulger» получили дипломы парламента

Председатель Парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный вручила сегодня нескольким полицейским дипломы за безупречную службу, а также по случаю 28-й годовщины создания Бригады полиции специального назначения «Fulger». 

Она поблагодарила их за образцовое выполнение вашей особой миссии.

– Вы – элита Министерства внутренних дел, которая с достоинством служит стране, оставаясь образцом мужества, чести и патриотизма. Я благодарю вас за самоотверженность, с которой вы защищаете мир и порядок в обществе, основные права и свободы граждан, – говорится в послании председателя парламента.

В церемонии вручения дипломов ведущему комиссару Николаю Русу, комиссару Вячеславу Чернову и старшему инспектору Максиму Унгуряну принял участие генеральный секретарь парламента Адриан Албу.

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