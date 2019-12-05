Сотрудники Бригады полиции специального назначения «Fulger» получили дипломы парламента

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Председатель Парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный вручила сегодня нескольким полицейским дипломы за безупречную службу, а также по случаю 28-й годовщины создания Бригады полиции специального назначения «Fulger».

Она поблагодарила их за образцовое выполнение вашей особой миссии.

– Вы – элита Министерства внутренних дел, которая с достоинством служит стране, оставаясь образцом мужества, чести и патриотизма. Я благодарю вас за самоотверженность, с которой вы защищаете мир и порядок в обществе, основные права и свободы граждан, – говорится в послании председателя парламента.

В церемонии вручения дипломов ведущему комиссару Николаю Русу, комиссару Вячеславу Чернову и старшему инспектору Максиму Унгуряну принял участие генеральный секретарь парламента Адриан Албу.