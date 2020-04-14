Сотрудники Бюро по миграции и убежищу пожертвовали зарплату за день на борьбу с COVID-19

Сотрудники Бюро по миграции и убежищу пожертвовали зарплату за день на борьбу с COVID-19

В связи с эпидемиологической ситуацией в Республике Молдова, вызванной пандемией коронавируса нового типа, а также для предотвращения и смягчения последствий кризиса сотрудники Бюро по миграции и убежищу МВД пожертвовали заработную плату за один рабочий день на обеспечение здравоохранения страны.

– Мы поддерживаем наших коллег, которые работают для того, чтобы мы были здоровыми! – говорится в сообщении ведомства.

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