Сотрудники Aviasan перевезли в Кишинёв ребёнка, пострадавшего при взрыве в Криулянах

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11-летний мальчик, получивший травмы после взрыва гранаты в Криулянах, был доставлен сотрудниками службы Aviasan в столичный Институт матери и ребёнка.

Мальчика госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой. В результате взрыва металлические осколки попали в голову и грудь ребёнка. Он был прооперирован и сейчас находится в реанимационном отделении, в тяжёлом, но стабильном состоянии, – сообщил для realitatea.md пресс- секретарь ИМР Максим Казаку.

Напомним, что в результате взрыва гранаты возле детской площадки погиб 10-летний ребёнок. Трагедия произошла вчера вечером в Криулянах.