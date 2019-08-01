Сотрудники Aviasan перевезли в Кишинёв ребёнка, пострадавшего при взрыве в Криулянах

Сотрудники Aviasan перевезли в Кишинёв ребёнка, пострадавшего при взрыве в Криулянах

11-летний мальчик, получивший травмы после взрыва гранаты в Криулянах, был доставлен сотрудниками службы Aviasan в столичный Институт матери и ребёнка.

Мальчика госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой. В результате взрыва металлические осколки попали в голову и грудь ребёнка. Он был прооперирован и сейчас находится в реанимационном отделении, в тяжёлом, но стабильном состоянии, – сообщил для realitatea.md пресс-секретарь ИМР Максим Казаку.

Напомним, что в результате взрыва гранаты возле детской площадки погиб 10-летний ребёнок. Трагедия произошла вчера вечером в Криулянах.

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