Сотрудники АО “Термоком” во время работ обнаружили человеческие останки

Сотрудники АО “Термоком” во время работ обнаружили человеческие останки

Работники АО “Термоком” позвонили в полицию после того, как наткнулись на человеческие кости во время проведения ремонтных работ. Инцидент произошёл вчера на улице Халтей в секторе Центр.

Пресс-секретарь столичного инспектората полиции Наталья Стати сообщила deschide.md, что на место происшествия прибыла оперативная группа и медицинский эксперт. По предварительным данным, останки находились в земле около 25-30 лет.

В данное время проводятся работы по установлению личности жертвы и причины смерти. Обстоятельства инцидента выясняются.

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