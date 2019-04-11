Сотрудники АО “Термоком” во время работ обнаружили человеческие останки

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Работники АО “Термоком” позвонили в полицию после того, как наткнулись на человеческие кости во время проведения ремонтных работ. Инцидент произошёл вчера на улице Халтей в секторе Центр.

Пресс-секретарь столичного инспектората полиции Наталья Стати сообщила deschide.md, что на место происшествия прибыла оперативная группа и медицинский эксперт. По предварительным данным, останки находились в земле около 25-30 лет.

В данное время проводятся работы по установлению личности жертвы и причины смерти. Обстоятельства инцидента выясняются.