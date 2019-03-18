Сотрудники ANSA проверили агентов, работающих с пищевыми продуктами

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С 5 по 15 марта 2019 года инспекторы четырёх территориальных подразделений Агентства по защите прав потребителей и надзору за рынком (Кишинёв, Оргеев, Новые Анены, Хынчештский район) провели проверки на 12 коммерческих объектах. Также были проверены автозаправочные станции на предмет продажи алкогольной продукции.

В результате было установлено, что в 11 точках алкогольные напитки продавались после 22:00. Клиент мог беспрепятственно приобрести игристое вино, пиво, слабоалкогольные напитки. Также были обнаружены и другие нарушения: невыдача кассового чека, отсутствие жалобной книги, отсутствие документов о происхождении алкогольной продукции.

В результате проведённых проверок были составлены акты о нарушениях и выписаны санкции в виде штрафов в размере от 18 до 300 условных единиц.